Раскрыты системные требования eFootball

Компания Konami представила системные требования eFootball — они получились умеренными.

Для игры на минимальных настройках понадобится видеокарта GeForce GTX 660 Ti и процессор не ниже Intel Core i5-2300. Чтобы играть более комфортно, потребуется GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 590.

Минимальные требования

OC — Windows 10

Процессор — Intel Core i5-2300 или AMD FX-4350

Видеокарта — GeForce GTX 660 Ti или Radeon HD 7790

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 50 ГБ

Рекомендуемые требования

OC — Windows 10

Процессор — Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 5 1600

Видеокарта — GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 590

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 50 ГБ

7 сентября утёк геймплей eFootball. Игроки остались недовольны физикой мяча и ударов, а также отметили наличие багов и подвисаний. В защиту показанного отрывка игрового процесса многие подчеркнули, что это лишь ранняя версия игры, а все проблемы к релизу будут исправлены.

Релиз eFootball состоится 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Новость по теме В сети утёк геймплей eFootball — геймеры недовольны

Battlefield 2042 перенесли на октябрь. Причиной переноса стала пандемия коронавируса и условности, с которыми приходится считаться DICE.