Раскрыты системные требования eFootball

Компания Konami представила системные требования eFootball — они получились умеренными.
Для игры на минимальных настройках понадобится видеокарта GeForce GTX 660 Ti и процессор не ниже Intel Core i5-2300. Чтобы играть более комфортно, потребуется GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 590.
Минимальные требования
- OC — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-2300 или AMD FX-4350
- Видеокарта — GeForce GTX 660 Ti или Radeon HD 7790
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 50 ГБ
Рекомендуемые требования
- OC — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 5 1600
- Видеокарта — GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 590
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 50 ГБ
7 сентября утёк геймплей eFootball. Игроки остались недовольны физикой мяча и ударов, а также отметили наличие багов и подвисаний. В защиту показанного отрывка игрового процесса многие подчеркнули, что это лишь ранняя версия игры, а все проблемы к релизу будут исправлены.
Релиз eFootball состоится 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Battlefield 2042 перенесли на октябрь. Причиной переноса стала пандемия коронавируса и условности, с которыми приходится считаться DICE.
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