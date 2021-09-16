«Яндекс.Услуги» предложил геймерам помощь в уборке игрового места и девайсов

«Яндекс.Услуги» запустил уборку для геймеров. Сервис предлагает клинеров, которые смогут убрать игровое пространство клиентов и почистить их гаджеты. Цена услуги — от 1690 рублей.
Обученный персонал протрёт поверхности гаджетов, проведёт влажную уборку с помощью спиртовых салфеток и даже вытряхнет крошки из клавиатуры. Специалистов предварительно обучат работе с техникой. Если у пользователя есть игровое кресло, то его тоже приведут в порядок. Все используемые средства в ходе уборки не нанесут вред устройствам.
Воспользоваться услугой пока что могут только жители Москвы. В будущем «Яндекс» хочет расширить географию и открыть возможность заказать такую уборку для большего количества городов.
Футболист Антонио Рюдигер недоволен своими баллами скорости в FIFA 22. По его словам, рейтинг в 75 – слишком низкий.
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