«Яндекс.Услуги» предложил геймерам помощь в уборке игрового места и девайсов

«Яндекс.Услуги» запустил уборку для геймеров. Сервис предлагает клинеров, которые смогут убрать игровое пространство клиентов и почистить их гаджеты. Цена услуги — от 1690 рублей.

Обученный персонал протрёт поверхности гаджетов, проведёт влажную уборку с помощью спиртовых салфеток и даже вытряхнет крошки из клавиатуры. Специалистов предварительно обучат работе с техникой. Если у пользователя есть игровое кресло, то его тоже приведут в порядок. Все используемые средства в ходе уборки не нанесут вред устройствам.

Воспользоваться услугой пока что могут только жители Москвы. В будущем «Яндекс» хочет расширить географию и открыть возможность заказать такую уборку для большего количества городов.

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