Почему God of War Ragnarok станет финалом саги в Скандинавии

Создатели God of War закончат скандинавскую сагу серии уже в God of War Ragnarok, поскольку они не хотят растягивать сюжет — современные игры и без того слишком долго находятся в производстве.

Об этом в интервью Kaptain Kuba рассказал творческий руководитель God of War (2018) Кори Барлог.

Первую игру мы делали пять лет. Вторую, похоже, сделают примерно за столько же. Если делать третью, то на рассказ этой истории уйдёт около 15 лет. Это кажется чрезмерно долго.

Барлог отмечает, что при желании можно было сделать и три игры — мир достаточно обширный и насыщенный. Однако так было легко потерять суть истории — отцовство Кратоса и его отношения с сыном. Это центральная тема современных God of War.

Барлог привёл пример с трилогией «Властелина колец», когда за один присест можно увидеть всю историю. Он хотел сделать нечто похоже со скандинавской сагой God of War.

Вы можете начать God of War (2018) и переключиться на God of War Ragnarok с ощущением, что это вся история. Мне кажется, это классно.

Также Барлог в полушутку отметил, что хотел бы закончить текущую фазу God of War до того, как его дети пойдут в колледж.

Действие God of War Ragnarok разворачивается спустя несколько лет после финала предыдущей части. Наступает местный конец света («Рагнарёк») и Кратос с Атреем отправляются в новое путешествие. Основными антагонистами выступят Тор и Фейя — они будут мстить греческому богу войны за убийство их родственника.

Игра выходит в 2022 году на PS5 и PS4.