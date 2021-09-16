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В Epic Games Store обновилась раздача бесплатных игр

В Epic Games Store обновилась раздача бесплатных игр
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В цифровом магазине Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 23 сентября можно забрать двухмерный экшен-платформер Speed Brawl и тактическую космическую стратегию Tharsis.

  • Speed Brawl представляет собой двухмерный экшен-платформер, в котором можно придумать собственный стиль и создать свою команду. В игре есть 50 уникальных забегов в нескольких чемпионатах «Скоростной потасовки». Можно играть как одному, так и по сети.
  • Tharsis — пошаговая тактическая стратегия. Действие игры разворачивается в космосе. Игрокам нужно отправиться на сигнал с Марса и изучить, что произошло. В стратегии есть игральные кубики, которые выступают важным элементом игрового процесса.

C 23 сентября можно будет забрать пиксельный симулятор побега из тюрьмы The Escapists.

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