«Я верил вам». CD Projekt RED отправила страйк на игру инди-разработчика

Независимый разработчик Итан Рейнольдс рассказал про страйк, который CD Projekt RED направила его игре из-за авторских прав. Однако Neon Nights, проект Итана, не имеет никакого отношения к творениям студии — Cyberpunk 2077 или «Ведьмаку».

Рейнольдс предположил, что мог получить блокировку не по прихоти самой CD Projekt RED, а из-за бота — тот мог найти слово «киберпанк». Тем не менее, его это всё равно оскорбило, и он не снимает вины с компании.

Слушайте, я же верил вам. Киберпанк — это отдельный жанр, а не только игра CD Projekt RED.

По словам разработчика, он всегда уважал и поддерживал компанию, даже после провальной Cyberpunk 2077. Однако теперь Рейнольдс разочаровался в студии и перестанет принимать сторону CDPR.

Сообщество поддержало независимого разработчика. Ему посоветовали обратиться к комьюнити-менеджеру компании и попытаться убрать страйк, ведь его игра действительно не связана с ролевой игрой CD Projekt RED.

Будь сильным! Постарайся решить это, обратись к комьюнити-менеджеру. Он обязан тебе помочь.

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