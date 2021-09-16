«Я верил вам». CD Projekt RED отправила страйк на игру инди-разработчика

Независимый разработчик Итан Рейнольдс рассказал про страйк, который CD Projekt RED направила его игре из-за авторских прав. Однако Neon Nights, проект Итана, не имеет никакого отношения к творениям студии — Cyberpunk 2077 или «Ведьмаку».
Рейнольдс предположил, что мог получить блокировку не по прихоти самой CD Projekt RED, а из-за бота — тот мог найти слово «киберпанк». Тем не менее, его это всё равно оскорбило, и он не снимает вины с компании.
Слушайте, я же верил вам. Киберпанк — это отдельный жанр, а не только игра CD Projekt RED.
По словам разработчика, он всегда уважал и поддерживал компанию, даже после провальной Cyberpunk 2077. Однако теперь Рейнольдс разочаровался в студии и перестанет принимать сторону CDPR.
Сообщество поддержало независимого разработчика. Ему посоветовали обратиться к комьюнити-менеджеру компании и попытаться убрать страйк, ведь его игра действительно не связана с ролевой игрой CD Projekt RED.
Будь сильным! Постарайся решить это, обратись к комьюнити-менеджеру. Он обязан тебе помочь.
В Epic Games Store стартовала новая раздача игр. Можно забрать забрать двухмерный экшен-платформер Speed Brawl и тактическую космическую стратегию Tharsis.
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