Бесплатные игры в честь юбилея THQ Nordic — Jagged Alliance и Titan Quest в Steam
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THQ Nordic в честь грядущего празднования 10-летия компании не только проведёт презентацию с анонсом сразу шести новых игр, но и с 16 по 23 сентября подарит две классические игры — Jagged Alliance и Titan Quest.
- Jagged Alliance (обычная цена: 249 рублей) — это классическая пошаговая тактика с элементами RPG, где вам предстоит командовать отрядом элитных бойцов и освободить остров Метавира от захватчиков. Игру раздают в золотом издании, куда также входит дополнение Deadly Games;
- Titan Quest (обычная цена: 649 рублей) — это греческий «диаблоид», где в роли героя вам предстоит остановить зверствования титанов. Раздают ремастер с дополнением Immortal Throne.
Не исключено, что обе игры раздают не просто так и завтра вечером, 17 сентября в 20:00 МСК, на презентации анонсируют новые части обеих серий. К слову, на выходных также можно сыграть в полную версию Desperados III — доступ к ней закроют 19 числа.
Но на этом праздник для поклонников THQ Nordic не заканчивается, ведь в Steam началась тематическая распродажа.
Распродажа (цена без скидки)
- Destroy All Humans — 504 рубля (1529 рублей)
- SpongeBob SquarePants: Battle for Biking Bottom — Rehydrated — 504 рубля (1529 рублей)
- Desperados III — 999 рублей (2499 рублей)
- SpellForce 3 — 349 рублей (1399 рублей)
- ELEX — 279 рублей (1399 рублей)
- Battle Chasers: Nightwar — 224 рубля (899 рублей)
- Darksiders — 74 рубля (299 рублей)
- Darksiders 2 — 174 рубля (699 рублей)
- Darksiders 3 — 499 рублей (1999 рублей)
- This is the Police — 87 рублей (349 рублей)
- This is the Police 2 — 112 рублей (449 рублей)
- Alone in the Dark (2008) — 62 рубля (249 рублей)
- Biomutant — 2256 рублей (3419 рублей)
- Silent Storm — 49 рублей (199 рублей).
Распродажа продлится до 23 сентября.
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