Бесплатные игры в честь юбилея THQ Nordic — Jagged Alliance и Titan Quest в Steam

THQ Nordic в честь грядущего празднования 10-летия компании не только проведёт презентацию с анонсом сразу шести новых игр, но и с 16 по 23 сентября подарит две классические игры — Jagged Alliance и Titan Quest.

Jagged Alliance ( обычная цена: 249 рублей ) — это классическая пошаговая тактика с элементами RPG, где вам предстоит командовать отрядом элитных бойцов и освободить остров Метавира от захватчиков. Игру раздают в золотом издании, куда также входит дополнение Deadly Games;

( ) — это классическая пошаговая тактика с элементами RPG, где вам предстоит командовать отрядом элитных бойцов и освободить остров Метавира от захватчиков. Игру раздают в золотом издании, куда также входит дополнение Deadly Games; Titan Quest (обычная цена: 649 рублей) — это греческий «диаблоид», где в роли героя вам предстоит остановить зверствования титанов. Раздают ремастер с дополнением Immortal Throne.

Не исключено, что обе игры раздают не просто так и завтра вечером, 17 сентября в 20:00 МСК, на презентации анонсируют новые части обеих серий. К слову, на выходных также можно сыграть в полную версию Desperados III — доступ к ней закроют 19 числа.

Но на этом праздник для поклонников THQ Nordic не заканчивается, ведь в Steam началась тематическая распродажа.

Распродажа (цена без скидки)

Распродажа продлится до 23 сентября.