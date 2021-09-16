Лутбоксы не уберут из FIFA 22 Ultimate Team

EA окончательно подтвердила, что лутбоксы не пропадут из FIFA 22 Ultimate Team, однако возможность узнать содержимое таких наборов останется.

Издатель тестировал функцию в FIFA 21 — как оказалось, аудитория стала только активнее тратить деньги на коробки, осознавая, что в них может оказаться. В итоге разработчики внедрили механику в новую часть. Лутбоксы можно приобретать на FUT Coins (зарабатываются за геймплей) и FIFA Points (надо покупать за реальные деньги).

Виртуальные наборы со случайным наполнением после громкого скандала со Star Wars: Battlefront 2 стали дурным тоном. Разработчики и издатели постепенно отказываются от их использования, однако существуют исключения вроде той же FIFA и множества мобильных хитов.

Лутбоксы критикуют за то, что это форма азартной игры — ты платишь за случайный результат и можешь вкладывать десятки и сотни тысяч рублей, пока не получишь желаемое. В некоторых странах подобную систему монетизации уже и вовсе запрещают, поскольку она эксплуатирует психологию человека.