Собачка, аллигатор и петух: всё о необычных напарниках в Far Cry 6

Ютубер Cycu1 в новом видео по Far Cry 6 показал взаимодействие с различными животными. Не вся живность будет относиться к герою положительно. Некоторые из представителей фауны вроде аллигатора или петуха окажут сопротивление, а только потом будут помогать.

В ролике показано, как с помощью собаки Чоризо можно отвлечь врагов, а потом убить. Более крупные и опасные животные вроде аллигатора и буйвола могут нападать на аванпосты вместе с игроком и помогать в бою. Разработчики добавили возможность взаимодействия с живностью, чтобы разнообразить игровой процесс. Например, ручного крокодила можно покормить мясом.

Пользователю GUS такой подход не понравился. Он считает, что это выглядит скучно и неинтересно.

Ubisoft надеется, что милые животные спасут их игру. Как бы не так, это выглядит скучно.

Релиз Far Cry 6 состоится 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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