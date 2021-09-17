В Dying Light 2 будет больше 200 видов оружия. За мощное снаряжение придётся побороться

В зомби-экшене Dying Light 2 будет больше 200 видов различного оружия. Самое мощное снаряжение предстоит добывать в укромных местах или покупать в магазине за очень высокую цену. Об этом Techland рассказала в новом выпуске Dying 2 Know.

По словам разработчиков, в игре будет очень мало какого-то технологического оружия. Это связано с тем, что зомби-апокалипсис во вселенной Dying Light длится на протяжении 20 лет. За это время привычные всем гаечные ключи и биты истаскались, поэтому выжившим приходится собирать себе оружие из подручных средств.

Авторы считают, что это внесёт в игровой процесс больше интереса и заставит игроков постараться, чтобы получить хорошее снаряжение. Ещё разработчики посоветовали всегда держать при себе как минимум одно мощное оружие для сильных противников.

В Dying Light 2 могут быть моменты, когда вы останетесь совсем без оружия. Чтобы такого не было, советуем запастись мощным, модифицированным оружием для битвы со сложными врагами.

Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля 2022-го. Изначально игру планировали выпустить в декабре этого года, но из-за желания разработчиков отполировать экшен дату пришлось подвинуть.

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