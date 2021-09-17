Инженер EA заявил об отсутствии серьёзных проблем у Battlefield 2042

Инженер-программист Electronic Arts Джим Хейл отметил, что разработка Battlefield 2042 идёт по плану и перенос шутера не связан с серьёзными проблемами. Команде просто нужно чуть больше времени на полировку.

Хейл поблагодарил игроков за поддержку и адекватное отношение к переносу. Он отметил, что приятно видеть доверие аудитории.

Приятно, что вы нам доверяете. Это солидная игра и у неё нет проблем. Нужно просто больше времени.

По словам разработчика, над шутером трудятся по 24 часа благодаря нескольким студиями по всему миру. Сам Хейл в данный момент работает над тесселяцией ландшафта для максимальной производительности — это даётся нелегко, но он рад, что работа не стоит на месте.

Большинство пользователей поддержали Хейла, а он охотно общается с игрокам в комментариях. Геймеры понимают, что разработка игры — тяжёлый труд. Кто-то даже отменил предзаказ Call of Duty: Vanguard ради Battlefield 2042.

Я верю вам и верю в Battlefield 2042. Я отменил предварительный заказ Call of Duty: Vanguard. Жду ваш шутер!

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Из-за переноса бета-тестирования шутера инсайдер Том Хендерсон разыграет 10 копий игры. Победителей Хендерсон объявит в «Твиттере» 22 сентября.

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