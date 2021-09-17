Бывший автор Prey рассказал, почему игра носит название оригинала

Бывший креативный директор Arkane Studios Рафаэль Колантонио рассказал о том, почему у Prey (2017) такое же название, как и у игры 2006 года. Bethesda просто хотела, чтобы разработчики работали над Prey, в итоге так и вышло.
Arkane Studios разрабатывала метроидванию в космическом сеттинге. Bethesda эта идея не понравилась, и компания отметила, что команде нужно делать Prey. Разработчики решили сделать игру с пришельцами на космической станции, в итоге у них получилась текущая концепция, а Bethesda осталась довольна.
В 2016 году Колантонио отметил, что название позаимствовали из-за схожей тематики и элементов. Да и к тому же оно подходило игре. Prey вышла в 2017 году на ПК, PS4 и Xbox One. В экшен можно поиграть и на PS5 с Xbox Series, но только в режиме обратной совместимости.
По словам инженера EA, у Battlefield 2024 нет серьёзных проблем. Он поблагодарил игроков за поддержку и понимание на фоне переноса шутера на месяц вперёд. Игра выйдет 19 ноября.
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