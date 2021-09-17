Коллекционное издание Horizon Forbidden West в «М.Видео» раскупили ещё до анонса

Российский ритейлер «М.Видео» открыл предзаказы на расширенные издания Horizon Forbidden West, однако коллекционку ролевого экшена поклонники умудрились раскупить ещё до анонса в соцсетях компании.

Будем надеяться, издатель выделит ещё какое-то количество.

Магазин отметил, что обязательно проверит каждый предзаказ и при подозрении на перекупщиков заявки отклонят. Особенностью коллекционного издания стали статуэтки огромного кибермамонта и маленькой Элой.

Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.

Вместе с «Запретным Западом» появилась возможность предзаказать Halo Infinite и Tiny Tina's Wonderlands. Предварительный заказ последней можно оформить для PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Есть как стандартные, так и специальные издания.

Появился первый геймплей Wuchang: Fallen Feathers. Игрокам игра не понравилась, они называют её чистым клоном Bloodborne из-за схожих анимаций и звуковых эффектов.