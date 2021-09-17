Вскоре Dota 2 перестанет работать на 32-битных ОС

Valve откажется от 32-битных операционных систем в Dota 2 для дальнейшего технического развития игры. Когда это точно произойдёт, пока неизвестно, но изменение случится в «ближайшие месяцы».

Также Valve планирует отказаться от macOS ниже версии 10.14, OpenGL, XAudio и DirectX 9. Вместо последнего студия предлагают DirectX 11, вместо OpenGL — Vulkan, а XAudio заменят на SDL Audio.

Отказ от старых технологий позволит нам упростить процесс разработки и полноценно задействовать новые возможности этих API для более приятной игры.

Разработчики считают, что для большей части игроков отказ от устаревших технологий ничего не изменит, ведь почти все устройства уже поддерживают новые API. Однако при возникновении проблем Valve посоветовала сразу же обратиться в поддержку.

С выходом нового обновления для Dota 2 добавили бесплатный компендиум в честь скорого старта The International 10. Игрокам доступны страница с набором карточек и список талантов.