Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

84 балла у Ибрагимовича. EA Sports показала карточки футболистов Серии А в FIFA 22

84 балла у Ибрагимовича. EA Sports показала карточки футболистов Серии А в FIFA 22
Комментарии

Electronic Arts опубликовала карточки футболистов Серии А в FIFA 22.

Самые высокие баллы получили Чиро Иммобиле и Пауло Дибала — по 87. Златану Ибрагимовичу не хватило совсем немного, чтобы добраться до них, у него 84 очка.

Характеристики остальных игроков можно посмотреть в альбоме

В FIFA 22 появятся уникальные карточки «Герои FUT». Такие получили только легендарные футболисты, среди которых Александр «Царь» Мостовой, Ларс Риккен и Абеди Пеле.

В сентябре на «Чемпионате» вышло интервью с Александром Мостовым. Знаменитый футболист рассказал нам, что ожидает релиз FIFA 22 с целью поиграть за самого себя, а также поделился планами на развитие TikTok.

«А ты не такой старенький ещё!» Александр Мостовой — о FIFA 22 и TikTok «А ты не такой старенький ещё!» Александр Мостовой — о FIFA 22 и TikTok

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На консолях нового поколения будет доступна уникальная система Hypermotion, которая улучшает анимации футболистов и делает их более реалистичными.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021