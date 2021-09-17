84 балла у Ибрагимовича. EA Sports показала карточки футболистов Серии А в FIFA 22

Electronic Arts опубликовала карточки футболистов Серии А в FIFA 22.

Самые высокие баллы получили Чиро Иммобиле и Пауло Дибала — по 87. Златану Ибрагимовичу не хватило совсем немного, чтобы добраться до них, у него 84 очка.

Характеристики остальных игроков можно посмотреть в альбоме

В FIFA 22 появятся уникальные карточки «Герои FUT». Такие получили только легендарные футболисты, среди которых Александр «Царь» Мостовой, Ларс Риккен и Абеди Пеле.

В сентябре на «Чемпионате» вышло интервью с Александром Мостовым. Знаменитый футболист рассказал нам, что ожидает релиз FIFA 22 с целью поиграть за самого себя, а также поделился планами на развитие TikTok.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На консолях нового поколения будет доступна уникальная система Hypermotion, которая улучшает анимации футболистов и делает их более реалистичными.