84 балла у Ибрагимовича. EA Sports показала карточки футболистов Серии А в FIFA 22

Electronic Arts опубликовала карточки футболистов Серии А в FIFA 22.
Самые высокие баллы получили Чиро Иммобиле и Пауло Дибала — по 87. Златану Ибрагимовичу не хватило совсем немного, чтобы добраться до них, у него 84 очка.
Характеристики остальных игроков можно посмотреть в альбоме
В FIFA 22 появятся уникальные карточки «Герои FUT». Такие получили только легендарные футболисты, среди которых Александр «Царь» Мостовой, Ларс Риккен и Абеди Пеле.
В сентябре на «Чемпионате» вышло интервью с Александром Мостовым. Знаменитый футболист рассказал нам, что ожидает релиз FIFA 22 с целью поиграть за самого себя, а также поделился планами на развитие TikTok.
FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На консолях нового поколения будет доступна уникальная система Hypermotion, которая улучшает анимации футболистов и делает их более реалистичными.
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