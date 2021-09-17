ELEX 2, MX vs. ATV: Legends, ремейк Destroy All Humans! 2 — анонсы THQ Nordic

THQ Nordic на специальной презентации в честь своего 10-летия показала не только Jagged Alliance 3, новую игру про Губку Боба и Outcast 2: A New Beginning, но и ещё несколько игр.

Ремейк Destroy All Humans! 2

Издатель начал намекать на ремейк второй части Destroy All Humans! ещё несколько месяцев назад, поэтому анонс сложно назвать неожиданным. Переиздание верно оригиналу, но технически сильно продвинулось вперёд.

Больше всего внимания разработчики уделили системе разрушения. Теперь здания разваливаются на части, в них могут возникнуть пожары и тому подобное. Это придаёт особую атмосферу и без того безумному экшену про инопланетянина, который потихоньку захватывает Землю.

Игровой процесс изменится немного, но добавят несколько новых видов оружия вроде гравипушки и увеличат количество людей на улице. При желании можно пройти игру с другом на одном экране в режиме разделённого экрана.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed выйдет в 2022 году на PS5, Xbox Series и ПК. На PS4 и Xbox One ремейк не появится.

ELEX 2

Для новой RPG от создателей «Готики» и Risen из Piranha Bytes подготовили сюжетный трейлер. Ничего нового он не раскрывает, но кинематографично показывает завязку — грядёт древнее зло, которое надо остановить, но у всех жителей мира свои заботы.

Игру делают для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК, точной даты выхода нет.

SuperPower 3

Глобальная стратегия в реальном времени SuperPower получит третью часть, где в очередной раз предстоит научиться эффективно править всей планетой. Надо взять под контроль экономическую, политическую, дипломатическую, социальную и военную отрасли регионов.

Основная цель проста — привести свою нацию к мировому господству. Или же выбрать специальный сценарий и реализовать его. К примеру, восстановить Британскую империю.

Игру делают только для ПК.

MX vs. ATV: Legends

Серия про бездорожные гонки на мотоциклах дебютирует на консолях нового поколения с новым, более продуманным режимом карьеры.

Expeditions: Rome

Для пошаговой ролевой игры, которую анонсировали ещё весной, показали геймплейный трейлер. В роли юного легата игроки будут захватывать территории, встречаться с интересными персонажами, впутываться в политические интриги и оставлять след в истории.

Релиз ожидается в 2021 году на ПК.

THQ Nordic образовалась в 2011 году как Nordic Games. Тогда на грани банкротства находилась THQ, которая в итоге закрылась, а многие её бренды разобрали на аукционе. Молодая Nordic Games постепенно скупала права на собственность THQ, в итоге взяв и имя компании. В 2016 году Nordic Games превратилась в THQ Nordic. Издатель сделал себе имя на возвращении культовых серий.