Как герои God of War изменились в Ragnarok

Почти все ключевые герои God of War (2018) подверглись небольшим изменениям в сиквеле Ragnarok. В «Твиттере» опубликовали сравнительные фотографии.

У Кратоса, например, борода стала более густой, а кожа — бурой, а Атрей заметно возмужал. Но сильнее всех изменилась Фрейя. Скандинавская богиня войны и любви сменила мирный наряд на более боевой, а на её лице виден потёкший макияж. Судя по всему, она до сих пор оплакивает смерть своего сына Бальдра, которого Кратос убил в конце оригинальной игры.

God of War Ragnarok выйдет в 2022 году на PS4 и PS5. Сиквел станет финальной главой приключений Кратоса в Скандинавии. По словам геймдиректора оригинальной части Кори Барлога, команда не хотела откладывать финал истории ещё на несколько лет, поэтому отказалась от идеи сделать трилогию.