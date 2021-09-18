Стартуют отборочные турнира Red Bull Flick по CS:GO

Сегодня, 18 сентября, стартуют отборочные матчи турнира Red Bull Flick по Counter-Strike: Global Offensive — они продлятся до 9 октября, а всего будет 14 этапов.

Суть чемпионата сводится к противостоянию двух команд по два человека на специальных локациях. Они отличаются футуристичным дизайном и необычным ландшафтом. Цель — захватить одну из трёх точек на карте, для чего предстоит использовать уникальные механики. Для победы надо выиграть 5 раундов.

Помимо 14 открытых этапов квалификации 10 октября проведут два закрытых отборочных матча — их победители смогут сыграть с профессиональными игроками CS:GO из команды Team Spirit (MAGIXX и DEGSTER) и выиграть мощный ПК от Cooler Master.

Финал чемпионата пройдёт 24 октября в Планетарии №1 в Санкт-Петербурге. Его победители получат призы, среди которых:

монитор АОС модель 24G2/BK

мышь, клавиатуру, гарнитуру и микрофон от HyperX

100 тысяч рублей

место в международные отборочные Red Bull Flick.

Победители последнего отправятся на LAN-финал в Хельсинки с призовым фондом в € 50 тысяч, где сразятся с сильнейшими игроками мира.