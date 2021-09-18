Стартуют отборочные турнира Red Bull Flick по CS:GO

Сегодня, 18 сентября, стартуют отборочные матчи турнира Red Bull Flick по Counter-Strike: Global Offensive — они продлятся до 9 октября, а всего будет 14 этапов.
Суть чемпионата сводится к противостоянию двух команд по два человека на специальных локациях. Они отличаются футуристичным дизайном и необычным ландшафтом. Цель — захватить одну из трёх точек на карте, для чего предстоит использовать уникальные механики. Для победы надо выиграть 5 раундов.
Помимо 14 открытых этапов квалификации 10 октября проведут два закрытых отборочных матча — их победители смогут сыграть с профессиональными игроками CS:GO из команды Team Spirit (MAGIXX и DEGSTER) и выиграть мощный ПК от Cooler Master.
Финал чемпионата пройдёт 24 октября в Планетарии №1 в Санкт-Петербурге. Его победители получат призы, среди которых:
- монитор АОС модель 24G2/BK
- мышь, клавиатуру, гарнитуру и микрофон от HyperX
- 100 тысяч рублей
- место в международные отборочные Red Bull Flick.
Победители последнего отправятся на LAN-финал в Хельсинки с призовым фондом в € 50 тысяч, где сразятся с сильнейшими игроками мира.
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