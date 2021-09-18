Берлин и возвращение Shipment: найден список всех карт в Call of Duty: Vanguard

Датамайнеры обнаружили полный перечень мультиплеерных карт Call of Duty: Vanguard, которые будут доступны на старте продаж 5 ноября. Специалисты нашли его после изучения файлов публичного бета-клиента шутера.

Одна из локаций называется Shipment. Фанаты Call of Duty знают, что это самая маленькая карта франшизы, обычно её местом действия служит склад железных контейнеров. Она была в том числе в Modern Warfare 2019, но пропустила прошлогоднюю Black Ops Cold War.

Одна карта представлена для режима «Зомби», а также есть несколько ремейков локаций из прошлых игр франшизы. В их число вошли Castle, Dome и Sub Pen (World at War), а также Oasis (Modern Warfare 3). Четыре уровня будут эксклюзивами нового режима Champion Hill.

Весь список карт мультиплеера Call of Duty: Vanguard

Berlin

Bastion

Bocage

Casablanca

Castle (из World at War)

Das Haus

Demyansk

Dome (из World at War)

Desert Siege

Factory

Gavutu

Hotel Royale

Numa

Numa-Numa

Oasis (из Modern Warfare 3)

Paradise

Red Star

Shipment

Sub Pen (из World at War)

Tuscan

Airstrip (для «Битвы чемпионов»)

Train Yard (для «Битвы чемпионов»)

Courtyard (для «Битвы чемпионов»)

Market (для «Битвы чемпионов»)

War of the Dead (для «Зомби»).

Релиз Call of Duty: Vanguard ожидается 5 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Удивительно, но в игре уже нашли читеров, которые используют зловредное ПО во время матчей бета-теста.