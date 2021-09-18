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Берлин и возвращение Shipment: найден список всех карт в Call of Duty: Vanguard

Берлин и возвращение Shipment: найден список всех карт в Call of Duty: Vanguard
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Датамайнеры обнаружили полный перечень мультиплеерных карт Call of Duty: Vanguard, которые будут доступны на старте продаж 5 ноября. Специалисты нашли его после изучения файлов публичного бета-клиента шутера.

Одна из локаций называется Shipment. Фанаты Call of Duty знают, что это самая маленькая карта франшизы, обычно её местом действия служит склад железных контейнеров. Она была в том числе в Modern Warfare 2019, но пропустила прошлогоднюю Black Ops Cold War.

Впечатления от беты Call of Duty: Vanguard | Это же Modern Warfare во Второй мировой Впечатления от беты Call of Duty: Vanguard | Это же Modern Warfare во Второй мировой

Одна карта представлена для режима «Зомби», а также есть несколько ремейков локаций из прошлых игр франшизы. В их число вошли Castle, Dome и Sub Pen (World at War), а также Oasis (Modern Warfare 3). Четыре уровня будут эксклюзивами нового режима Champion Hill.

Весь список карт мультиплеера Call of Duty: Vanguard

  • Berlin
  • Bastion
  • Bocage
  • Casablanca
  • Castle (из World at War)
  • Das Haus
  • Demyansk
  • Dome (из World at War)
  • Desert Siege
  • Factory
  • Gavutu
  • Hotel Royale
  • Numa
  • Numa-Numa
  • Oasis (из Modern Warfare 3)
  • Paradise
  • Red Star
  • Shipment
  • Sub Pen (из World at War)
  • Tuscan
  • Airstrip (для «Битвы чемпионов»)
  • Train Yard (для «Битвы чемпионов»)
  • Courtyard (для «Битвы чемпионов»)
  • Market (для «Битвы чемпионов»)
  • War of the Dead (для «Зомби»).
10 главных ремейков десятилетия 10 главных ремейков десятилетия

Релиз Call of Duty: Vanguard ожидается 5 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Удивительно, но в игре уже нашли читеров, которые используют зловредное ПО во время матчей бета-теста.

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