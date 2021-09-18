Берлин и возвращение Shipment: найден список всех карт в Call of Duty: Vanguard

Датамайнеры обнаружили полный перечень мультиплеерных карт Call of Duty: Vanguard, которые будут доступны на старте продаж 5 ноября. Специалисты нашли его после изучения файлов публичного бета-клиента шутера.
Одна из локаций называется Shipment. Фанаты Call of Duty знают, что это самая маленькая карта франшизы, обычно её местом действия служит склад железных контейнеров. Она была в том числе в Modern Warfare 2019, но пропустила прошлогоднюю Black Ops Cold War.
Одна карта представлена для режима «Зомби», а также есть несколько ремейков локаций из прошлых игр франшизы. В их число вошли Castle, Dome и Sub Pen (World at War), а также Oasis (Modern Warfare 3). Четыре уровня будут эксклюзивами нового режима Champion Hill.
Весь список карт мультиплеера Call of Duty: Vanguard
- Berlin
- Bastion
- Bocage
- Casablanca
- Castle (из World at War)
- Das Haus
- Demyansk
- Dome (из World at War)
- Desert Siege
- Factory
- Gavutu
- Hotel Royale
- Numa
- Numa-Numa
- Oasis (из Modern Warfare 3)
- Paradise
- Red Star
- Shipment
- Sub Pen (из World at War)
- Tuscan
- Airstrip (для «Битвы чемпионов»)
- Train Yard (для «Битвы чемпионов»)
- Courtyard (для «Битвы чемпионов»)
- Market (для «Битвы чемпионов»)
- War of the Dead (для «Зомби»).
Релиз Call of Duty: Vanguard ожидается 5 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Удивительно, но в игре уже нашли читеров, которые используют зловредное ПО во время матчей бета-теста.
- 18 сентября 2021
-
15:00
-
14:44
-
14:30
-
14:11
- 17 сентября 2021
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:31
-
19:46
-
19:27
-
19:08
-
18:05
-
17:49
-
17:22
-
16:43
-
16:41
-
15:37
-
14:49
-
14:30
-
14:27
-
13:29
-
12:41
-
12:10
-
11:16
-
10:46
-
05:53
- 16 сентября 2021
-
20:17
-
20:03
-
20:02
-
19:45
-
18:32
-
17:53
-
17:04
-
15:09
-
14:47