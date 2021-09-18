Представлен рейтинг игроков ЦСКА в FIFA 22. Лучшие — Фернандес, Акинфеев и Дзагоев
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Electronic Arts показала рейтинг футболистов ЦСКА в FIFA 22. Лучшими стали Фернандес, Акинфеев и Дзагоев – 82, 80 и 76 баллов соответственно. Аутсайдерами списка оказались Владислав Тороп и Данила Боков, у них 53 и 50 очков.
Другие известные составы и их рейтинги в FIFA 22
В сентябре немецкий футболист Антонио Рюдигер высказал недовольство своими баллами скорости в FIFA 22. По словам киберспортсмена, он получил незаслуженно низкую оценку, хотя может бегать с показателем 35,8 км/ч. При этом общий рейтинг его карточки составил 83, что превышает лучшие показатели игроков ЦСКА.
FIFA 22 выйдет 1 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На консолях нового поколения будет реализована система HyperMotion. Благодаря ей анимации футболистов должны стать более реалистичными.
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