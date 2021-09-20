«Не покупайте это мыло». Игроки раскритиковали ремастер Crysis в Steam

17 сентября 2021 года в Steam вышел ремастер оригинальной Crysis, который целый год оставался эксклюзивом Epic Games Store на ПК. Однако новый релиз встретили прохладно — на момент написания новости у шутера всего 50% положительных отзывов. Главная претензия — слабое техническое исполнение.

Игроки жалуются на то, что даже на топовых системах игра тормозит, а новая графика выглядит не лучше оригинала. По словам пользователей, не помогали даже обновлённые текстуры и трассировка лучей.

Никогда не покупайте это мыло. Худший ремастер, зачем его вообще выпустили? Мультяшная цветокоррекция и мыльные текстуры.

Некоторые геймеры заметили проблемы не только в графике. Отмечают, что искусственный интеллект стал хуже — противники ведут себя ещё глупее, чем в оригинале 2007 года.

Пользователь Rinocrosser выделил целый ряд проблем ремастера Crysis. Среди них есть отсутствие теней у травы, плохой звук оружия и слабая отдача. Также игрок пожаловался на сломанное управление.

Crytek была обязана выпустить ремастер бесплатно. Он даже в таком виде выглядит очень плохо.

Deathloop удалось занять лидирующую позицию в свежем чарте Steam. Также в топ-10 самых загружаемых игр есть Tales of Arise и Valheim.