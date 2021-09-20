Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

«Не покупайте это мыло». Игроки раскритиковали ремастер Crysis в Steam

«Не покупайте это мыло». Игроки раскритиковали ремастер Crysis в Steam
Комментарии

17 сентября 2021 года в Steam вышел ремастер оригинальной Crysis, который целый год оставался эксклюзивом Epic Games Store на ПК. Однако новый релиз встретили прохладно — на момент написания новости у шутера всего 50% положительных отзывов. Главная претензия — слабое техническое исполнение.

Игроки жалуются на то, что даже на топовых системах игра тормозит, а новая графика выглядит не лучше оригинала. По словам пользователей, не помогали даже обновлённые текстуры и трассировка лучей.

Никогда не покупайте это мыло. Худший ремастер, зачем его вообще выпустили? Мультяшная цветокоррекция и мыльные текстуры.

Некоторые геймеры заметили проблемы не только в графике. Отмечают, что искусственный интеллект стал хуже — противники ведут себя ещё глупее, чем в оригинале 2007 года.

Пользователь Rinocrosser выделил целый ряд проблем ремастера Crysis. Среди них есть отсутствие теней у травы, плохой звук оружия и слабая отдача. Также игрок пожаловался на сломанное управление.

Crytek была обязана выпустить ремастер бесплатно. Он даже в таком виде выглядит очень плохо.
Перенос Battlefield 2042 и «лажа» в Genshin Impact | Чемп.NEWS Перенос Battlefield 2042 и «лажа» в Genshin Impact | Чемп.NEWS

Deathloop удалось занять лидирующую позицию в свежем чарте Steam. Также в топ-10 самых загружаемых игр есть Tales of Arise и Valheim.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021