«Не покупайте это мыло». Игроки раскритиковали ремастер Crysis в Steam

17 сентября 2021 года в Steam вышел ремастер оригинальной Crysis, который целый год оставался эксклюзивом Epic Games Store на ПК. Однако новый релиз встретили прохладно — на момент написания новости у шутера всего 50% положительных отзывов. Главная претензия — слабое техническое исполнение.
Игроки жалуются на то, что даже на топовых системах игра тормозит, а новая графика выглядит не лучше оригинала. По словам пользователей, не помогали даже обновлённые текстуры и трассировка лучей.
Никогда не покупайте это мыло. Худший ремастер, зачем его вообще выпустили? Мультяшная цветокоррекция и мыльные текстуры.
Некоторые геймеры заметили проблемы не только в графике. Отмечают, что искусственный интеллект стал хуже — противники ведут себя ещё глупее, чем в оригинале 2007 года.
Пользователь Rinocrosser выделил целый ряд проблем ремастера Crysis. Среди них есть отсутствие теней у травы, плохой звук оружия и слабая отдача. Также игрок пожаловался на сломанное управление.
Crytek была обязана выпустить ремастер бесплатно. Он даже в таком виде выглядит очень плохо.
Deathloop удалось занять лидирующую позицию в свежем чарте Steam. Также в топ-10 самых загружаемых игр есть Tales of Arise и Valheim.
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