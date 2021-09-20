Фанаты просят игру про Венома в духе «Человека-паука: Майлз Моралес»

Пользователь Reddit под ником Additional_Safety_35 предположил, что Insomniac Games не просто так показала Венома в конце дебютного трейлера «Человека-паука 2».

Он очевидно станет одним из главных персонажей продолжения, но поклонники хотели бы получить отдельный спин-офф, как это было с «Майлзом Моралесом».

Пользователи поразмыслили, что в отдельной истории про Венома можно было бы ввести и Карнажа. Кто-то предположил, что красный симбиот появится в «Человеке-пауке 2», но столкнуться с ним предстоит уже в отдельной игре про Венома — если такая, конечно, планируется.

Представьте, что мы могли бы играть за Человека-паука и Венома, они как бы в союзе. А главным злодеем стал Карнаж. Ну или подобное можно сделать в спин-оффе.

Игрок panosk1304 отметил, что не хотел бы получить про Венома отдельную историю. Ему больше всего интересна тема развития различных версий Человека-паука, а не других персонажей.

Я не думаю, что будет спин-офф. Хочу видеть развитие истории Питера Паркера и Майлза Моралеса. Было бы очень классно увидеть и другие вариации Человека-паука.

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