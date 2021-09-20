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Акция: в FIFA 22 можно сыграть уже с 22 сентября всего за 89 рублей

Акция: в FIFA 22 можно сыграть уже с 22 сентября всего за 89 рублей
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В PS Store можно купить подписку EA Play за 89 рублей вместо 299 рублей. Она открывает доступ ко множеству игр Electronic Arts, а с 22 сентября появится возможность поиграть десять часов в пробную версию FIFA 22. Предложение доступно тем, у кого нет активной подписки.

В течение месяца c момента покупки EA Play пользователи смогут поиграть в полные версии FIFA 21, Star Wars: Jedi Fallen Order, DiRT 5, GRID и других тайтлов. К тому же для подписчиков действуют эксклюзивные скидки и ранние доступы к играм.

Акция продлится до 30 сентября, потом стоимость станет прежней. Чтобы с вашего кошелька не списали полную сумму после окончания срока действия подписки, рекомендуем отключить автопродление оплаты в настройках.

Релиз FIFA 22 состоится 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительный заказ можно оформить на любую из платформ.

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