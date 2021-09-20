В Steam стартовала распродажа игр серии Mafia со скидками до 67%

В Steam началась новая распродажа. До 30 сентября можно купить игры серии Mafia со скидками до 67%. В акции участвует как оригинальная Mafia, так и её ремейк — Mafia: Definitive Edition.

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В PS Store проходит акция «Двойные скидки». В распродаже участвуют Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, Marvel's Avengers и другие игры. Кстати, подписчикам PS Plus можно купить Mafia 2: Definitive Edition за 799 рублей вместо 2499 рублей.

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В PS Store также временно снизилась цена подписки EA Play. До 30 сентября её можно купить за 89 рублей и получить доступ к ранней версии FIFA 22. В футбольный симулятор позволят поиграть десять часов.