В Steam стартовала распродажа игр серии Mafia со скидками до 67%
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В Steam началась новая распродажа. До 30 сентября можно купить игры серии Mafia со скидками до 67%. В акции участвует как оригинальная Mafia, так и её ремейк — Mafia: Definitive Edition.
Все предложения
- Mafia: The City of Lost Heaven — 164 рубля (-34%)
- Mafia: Definitive Edition — 1199 рублей (-40%)
- Mafia 2: Definitive Edition — 494 рубля (-67%)
- Mafia 3: Definitive Edition — 494 рубля (-67%)
- Mafia Trilogy — 1649 рублей (-45%)
В PS Store проходит акция «Двойные скидки». В распродаже участвуют Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, Marvel's Avengers и другие игры. Кстати, подписчикам PS Plus можно купить Mafia 2: Definitive Edition за 799 рублей вместо 2499 рублей.
В PS Store также временно снизилась цена подписки EA Play. До 30 сентября её можно купить за 89 рублей и получить доступ к ранней версии FIFA 22. В футбольный симулятор позволят поиграть десять часов.
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