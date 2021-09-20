У Kena: Bridge of Spirits появился релизный трейлер, но всё ещё нет обзоров

Создатели красочной Kena: Bridge of Spirits выпустили релизный трейлер адвенчуры незадолго до выхода игры, где показали множество новых кадров. Игра выходит через несколько часов, 21 сентября, на PS5, PS4 и ПК.

Однако многих удивит, насколько мало внимания журналисты уделяют новинке — приключение начнётся завтра, но никаких рецензий или впечатлений до сих пор не появилось. Почему? Ответ прост: разработчики до сих пор не предоставили журналистам копии под обзоры — их отправят только в день выхода.

Обычно это вызывает опасения, поскольку некоторые таким образом скрывают состояние проекта. Но стоит отметить очень важную деталь — студии Ember Lab лично занимаются обработкой запросов на рецензии и общаются с журналистами напрямую, а не через сторонние агентства, как это делают даже самые маленькие инди-компании. Это редкость и, возможно, за счёт отсутствия опыта команда не смогла более тщательно подготовиться к премьере.

О качестве новинки мы начнём узнавать уже завтра, когда игра поступит в продажу.