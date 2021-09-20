Для озвучивания козлов в Minecraft, вы не поверите, использовали настоящих козлов

Виртуальные козлы в Minecraft были озвучены настоящими животными. Участие в этом процессе приняли и люди, чьи голоса были перемешаны с криками козлов. Соотношение получилось 50 на 50.

Mojang опубликовала видео про обновление Caves & Cliffs, который изменит систему генерирования гор, холмов и пещер. Видимо, авторы песочницы посчитали нужным рассказать и про то, откуда у виртуальных козлов взялись голоса.

В Minecraft решили добавить козлов из-за довольно старого видео с животными, где они кричат — это напоминает человеческие вопли.

Само обновление частично уже доступно — первая половина вышла летом 2021 года. Оставшуюся часть Mojang планирует выпустить зимой.

Kena: Bridge of Spirits получила релизный трейлер. Пресса не особо много говорила про игру, потому что авторы ещё не разослали копии для обзоров.