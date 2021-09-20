Появилась возможная дата выхода новых персонажей в Genshin Impact

Инсайдер Educational-Shine292, известный в сообществе игроков Genshin Impact, сообщил о скором появлении четырёх новых героев. Персонажей планируют добавить с будущими обновлениями.
С апдейтом 2.3 в игре должен появиться Горо. Обновление 2.4 добавит в Genshin Impact Итто и Шень Хе, а апдейт 2.5 — Яэ. Некоторых персонажей уже хотели добавить ранее, но решили отложить это из-за различных проблем.
14 сентября стало известно, что китайскому игроку удалось первым в мире достичь максимального, 60-го ранга приключений. За такое достижение авторы вознаградили геймера очень скупо. Игрок получил немного внутриигровой валюты, стандартные молитвы и ресурсы для улучшения оружия. Пользователи отреагировали неоднозначно.
В Twitter запустился новый тренд «Обещаю, я не буду плакать, это всего лишь один кадр из игры», где игроки делятся единственным скриншотом грустного момента, вызывающего массу эмоций.
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