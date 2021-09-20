EA представила саундтрек FIFA 22. Там 122 композиции

Electronic Arts представила саундтрек FIFA 22. Плейлист футбольного симулятора станет самым масштабным за всю историю серии — там аж 122 композиции от исполнителей из 27 разных стран.
Среди музыкантов отметились Swedish House Mafia и французский дуэт DJ Snake & Malaa, который представит в игре свою новую песню. В главное меню авторы добавили 52 композиции разных жанров от групп вроде Glass Animals, Bakar и CHVRCHES. Игроки смогут услышать 70 композиций в стилях хип-хоп, грайм, электроника и других.
Вдобавок в FIFA 22 появятся эксклюзивные комплекты формы для Ultimate Team, созданные Swedish House Mafia, AJ Tracey и DJ Snake.
FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предзаказы можно оформить для всех платформ.
В PlayStation Store проходит акция. Можно купить подписку EA Play за 89 рублей вместо 299 рублей. С 22 сентября появится возможность опробовать десять часов футбольного симулятора.
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