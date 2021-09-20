Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

EA представила саундтрек FIFA 22. Там 122 композиции

EA представила саундтрек FIFA 22. Там 122 композиции
Комментарии

Electronic Arts представила саундтрек FIFA 22. Плейлист футбольного симулятора станет самым масштабным за всю историю серии — там аж 122 композиции от исполнителей из 27 разных стран.

Среди музыкантов отметились Swedish House Mafia и французский дуэт DJ Snake & Malaa, который представит в игре свою новую песню. В главное меню авторы добавили 52 композиции разных жанров от групп вроде Glass Animals, Bakar и CHVRCHES. Игроки смогут услышать 70 композиций в стилях хип-хоп, грайм, электроника и других.

Вдобавок в FIFA 22 появятся эксклюзивные комплекты формы для Ultimate Team, созданные Swedish House Mafia, AJ Tracey и DJ Snake.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предзаказы можно оформить для всех платформ.

Как Diablo 2 изменила видеоигры Как Diablo 2 изменила видеоигры

В PlayStation Store проходит акция. Можно купить подписку EA Play за 89 рублей вместо 299 рублей. С 22 сентября появится возможность опробовать десять часов футбольного симулятора.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021