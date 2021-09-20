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Автор заданий «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 теперь делает MMORPG по League of Legends

Автор заданий «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 теперь делает MMORPG по League of Legends
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Дизайнер заданий «Ведьмака 3: Дикая охота» и Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич, который ушёл из CD Projekt RED в конце мая 2021 года, нашёл новое место работы — Riot Games.

Последние несколько месяцев я разговаривал со множеством крутых людей и команд. Теперь я рад объявить, что присоединился к работе над грядущей MMO от Riot Games.

Riot Games сейчас работает над MMORPG по вселенной League of Legends, однако о самой игре мало известно — предполагается, что проект всё ещё на очень раннем этапе производства, поскольку студия всё ещё набирает сотрудников на ключевые позиции, и вряд ли он выйдет в ближайшее время. Стоит отметить, что над MMORPG работают многие ветераны World of Warcraft.

Матеуш Томашкевич проработал в CD Projekt около 12 лет, успев приложить руку ко всем выпущенным играм компании.

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