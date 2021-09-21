В Fortnite появится скин собаки в одежде Balenciaga и другие предметы люксового бренда

Epic Games анонсировала коллаборацию между Fortnite и брендом люксовой одежды Balenciaga. В королевской битве появятся тематические скины с элементами его гардероба. Один из образов — собака в худи, очках и чёрных штанах. Остальные представили — в трейлере.

Предметы коллекции Balenciaga в Fortnite

«Кольчужная Рамирес»

«Стильный Собакен»

«Модная Баньши»

«Рыцарь-геймер»

Модные рюкзаки

Кирки в виде ботинок

Дельтаплан

Эмоции

На момент публикации новости предметы уже доступны во внутриигровом магазине. Balenciaga при этом выпустит одежду со скинов в виде реальных вещей. Стоимость настоящих шмоток не сообщается. В самой Fortnite также появится виртуальная точка Balenciaga, где любой желающий сможет примерить одежду бренда.