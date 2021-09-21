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В Fortnite появится скин собаки в одежде Balenciaga и другие предметы люксового бренда

В Fortnite появится скин собаки в одежде Balenciaga и другие предметы люксового бренда
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Epic Games анонсировала коллаборацию между Fortnite и брендом люксовой одежды Balenciaga. В королевской битве появятся тематические скины с элементами его гардероба. Один из образов — собака в худи, очках и чёрных штанах. Остальные представили — в трейлере.

Предметы коллекции Balenciaga в Fortnite

  • «Кольчужная Рамирес»
  • «Стильный Собакен»
  • «Модная Баньши»
  • «Рыцарь-геймер»
  • Модные рюкзаки
  • Кирки в виде ботинок
  • Дельтаплан
  • Эмоции

На момент публикации новости предметы уже доступны во внутриигровом магазине. Balenciaga при этом выпустит одежду со скинов в виде реальных вещей. Стоимость настоящих шмоток не сообщается. В самой Fortnite также появится виртуальная точка Balenciaga, где любой желающий сможет примерить одежду бренда.

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