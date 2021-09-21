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«Лост-Хэвен ощущается по-другому». Ремейк Mafia получил VR-мод

«Лост-Хэвен ощущается по-другому». Ремейк Mafia получил VR-мод
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Моддер Люк Росс создал VR-мод для ремейка Mafia. Ранее разработчик выпустил подобные модификации для Red Dead Redemption 2 и GTA 5. Росс признался, что аддон для Mafia не выполнен на таком же высоком уровне, как для других игр, но он постарается его улучшить.

Сама Mafia не поддерживает режим игры от первого лица, так что VR-мод работает полноценно только при вождении. Вне езды модификация работает только от третьего лица. Многие пользователи отметили, что увиденное выглядит захватывающе.

Судя по видео, Лост-Хэвен действительно преображается и ощущается по-другому. Классная разработка, спасибо!

Некоторые игроки всерьёз задумались, почему у игры нет полноценного VR-мода. Ремейк Mafia вряд ли когда-нибудь получит поддержку такого аддона из-за ограничений самого тайтла.

Скачать мод можно через Patreon Люка Росса. Для доступа к нему нужно заплатить $ 10 (примерно 740 рублей).

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