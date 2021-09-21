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В Lost Judgment можно поиграть в 20 ретроигр. Среди них есть Sonic the Fighters

В Lost Judgment можно поиграть в 20 ретроигр. Среди них есть Sonic the Fighters
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В сюжетном экшене Lost Judgment от студии Ryu Ga Gotoku можно поиграть в 20 ретроигр, среди которых есть Sonic the Fighters, Super Hang-On, Motor Raid и другие тайтлы.

16-ть из них доступны в базовой версии, а оставшиеся четыре можно получить с расширенным изданием новинки.

Полный список ретро-игр

  • Space Harrier
  • Fantasy Zone
  • Super Hang-On
  • Fighting Vipers
  • Sonic the Fighters
  • Motor Raid
  • Virtua Fighter 5 Final Showdown
  • Hama of the Dead
  • Alex Kidd in Miracle World
  • Fantasy Zone
  • Secret Command
  • Enduro Racer
  • Penguin Land
  • Quartet
  • Woody Pop
  • Maze Hunter 3D
  • Alien Syndrome (DLC)
  • Fantasy Zone II: The Tears of Opa-Opa (DLC)
  • Global Defense (DLC)
  • Sagaia (DLC)

Релиз экшена состоится 24 сентября на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Пользователи, оформившие предзаказ любой цифровой версии, получили доступ к игре 21 сентября.

Мы также поделились мнением о Lost Judgment. Фанаты творчества студии Ryu Ga Gotoku точно останутся довольны игрой, но новичков могут отпугнуть определённые фирменные особенности серии. Однако для новичков Lost Judgment может стать отличной точкой входа.

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