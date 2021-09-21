В Lost Judgment можно поиграть в 20 ретроигр. Среди них есть Sonic the Fighters

В сюжетном экшене Lost Judgment от студии Ryu Ga Gotoku можно поиграть в 20 ретроигр, среди которых есть Sonic the Fighters, Super Hang-On, Motor Raid и другие тайтлы.
16-ть из них доступны в базовой версии, а оставшиеся четыре можно получить с расширенным изданием новинки.
Полный список ретро-игр
- Space Harrier
- Fantasy Zone
- Super Hang-On
- Fighting Vipers
- Sonic the Fighters
- Motor Raid
- Virtua Fighter 5 Final Showdown
- Hama of the Dead
- Alex Kidd in Miracle World
- Fantasy Zone
- Secret Command
- Enduro Racer
- Penguin Land
- Quartet
- Woody Pop
- Maze Hunter 3D
- Alien Syndrome (DLC)
- Fantasy Zone II: The Tears of Opa-Opa (DLC)
- Global Defense (DLC)
- Sagaia (DLC)
Релиз экшена состоится 24 сентября на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Пользователи, оформившие предзаказ любой цифровой версии, получили доступ к игре 21 сентября.
Мы также поделились мнением о Lost Judgment. Фанаты творчества студии Ryu Ga Gotoku точно останутся довольны игрой, но новичков могут отпугнуть определённые фирменные особенности серии. Однако для новичков Lost Judgment может стать отличной точкой входа.
Моддер сделал особую модификацию для ремейка Mafia. Аддон позволяет поиграть в VR, но первое лицо активируется только при езде на машине.
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