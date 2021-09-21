В Lost Judgment можно поиграть в 20 ретроигр. Среди них есть Sonic the Fighters

В сюжетном экшене Lost Judgment от студии Ryu Ga Gotoku можно поиграть в 20 ретроигр, среди которых есть Sonic the Fighters, Super Hang-On, Motor Raid и другие тайтлы.

16-ть из них доступны в базовой версии, а оставшиеся четыре можно получить с расширенным изданием новинки.

Полный список ретро-игр

Space Harrier

Fantasy Zone

Super Hang-On

Fighting Vipers

Sonic the Fighters

Motor Raid

Virtua Fighter 5 Final Showdown

Hama of the Dead

Alex Kidd in Miracle World

Fantasy Zone

Secret Command

Enduro Racer

Penguin Land

Quartet

Woody Pop

Maze Hunter 3D

Alien Syndrome (DLC)

Fantasy Zone II: The Tears of Opa-Opa (DLC)

Global Defense (DLC)

Sagaia (DLC)

Релиз экшена состоится 24 сентября на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Пользователи, оформившие предзаказ любой цифровой версии, получили доступ к игре 21 сентября.

Мы также поделились мнением о Lost Judgment. Фанаты творчества студии Ryu Ga Gotoku точно останутся довольны игрой, но новичков могут отпугнуть определённые фирменные особенности серии. Однако для новичков Lost Judgment может стать отличной точкой входа.

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