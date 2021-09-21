Шан-Чи против Диабло — выпустили новую рекламу Diablo 2: Resurrected

Blizzard готовится к скорой премьере ремейка Diablo 2 — сегодня компания выпустила рекламу с актёром Симу Лю, наиболее известным по ролику Шан-Чи в одноимённом фильме Marvel.

В ролике актёр идёт исповедаться и сразу просит прощения за будущие грехи, поскольку вскоре ему придётся согрешить: набраться могущества, поддаться алчности и убивать, чтобы «омыть себя кровью демонов». На это священник ответил, что тот, скорее, ищет одобрения, нежели искупления.

Воистину, ибо Владыка Ужаса возродился и лишь я могу остановить его.

Diablo 2: Resurrected выходит 24 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Это будет та же самая игра, но с полностью новой графикой — поклонникам, которые многие годы просили подобный ремейк, большего и не надо.