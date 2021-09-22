В Red Dead Onine можно заработать вдвое больше денег и опыта за кражу «Пламени востока»

Rockstar Games запустила ограниченное по времени событие в Red Dead Online. До 26 сентября можно получить удвоенную награду за кражу редкого рубина «Пламя востока». На английской версии сайта есть небольшая подборка советов от самих разработчиков, как лучше проходить задание.

Авторы также увеличили награды за некоторые контракты. Если выполнить «Блюуотер» и «Корнуолл» до 26 сентября, то награда так же будет удвоена. А если закрыть контракт «Кровавых денег», то дадут бронежилет и 2000 опыта персонажа.

Помимо этого, разработчики запустили серию других акций среди заданий и на игровые предметы. С более подробным списком можно ознакомиться на сайте разработчиков.

Red Dead Online – мультиплеерный режим Red Dead Redemption 2. Игрок может прокачивать персонажа, выполняя сюжетные активности, контракты и другие задания. В конце 2020 года Rockstar Games отделила режим и превратила в отдельную игру, которая доступна на тех же платформах, что и оригинал. Покорить Дикий Запад можно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.