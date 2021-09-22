В CS:GO стартовала новая операция — Riptide. Что нового?

Valve втихаря запустила новую операцию для Counter-Strike: Global Offensive — она получила название Riptide («Хищные воды»).
Со стартом свежего сезона, пропуск на который обойдётся в 1080 рублей, разработчики ввели множество правок в баланс, исправили ряд ошибок и добавили несколько нововведений — среди них полицейский щит, возможность скинуть гранату на землю, частные матчи на серверах Valve и, конечно, свежие карты.
Вместе с этим для удобства появились короткие матчи по соревновательным правилам: вместо матчей до 16 побед (примерно 40-50 минут) можно запустить сражения до девяти выигрышных раундов (примерно 25 минут). Вдобавок у Deathmatch теперь три вариации: классический, команда против команды и каждый сам за себя.
За приобретение боевого пропуска пользователи получат тематические виртуальные монеты и возможность получать награды сезона — среди них агенты, скины на оружие, стикеры, специальные кейсы и тому подобное. Для получения призов надо выполнять разные задания и получать звёзды, которые можно обменять в магазине на желаемые товары.
Операция «Хищные воды» продлится до 20 февраля 2022 года.
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