«Вам бы устроиться в Rockstar»: энтузиасты за неделю сделали клон Red Dead Redemption 2

Разработчики Пол Натан и Тайлер Грин всего за неделю сделали клон Red Dead Redemption 2.При разработке они использовали лёгкий в освоении движок Unity. Получилась копия игры Rockstar на «минималках».

Создание проекта началось с постройки поселения в стиле Дикого Запада, а после энтузиасты приступили к работе над стрельбой и физикой лошади. Дуэт хотел реализовать поведение животных хотя бы отдалённо напоминающее то, что было Red Dead Redemption 2. Интерфейс также получился схожим.

На седьмой день работы над проектом разработчики сделали полноценную миссию с погоней. Туда же они добавили множество звуковых эффектов и несколько персонажей со своим поведением. Авторы остались довольны своей работой.

Многие пользователи остались в восторге. Кто-то пошутил, что с таким опытом и скоростью работы их срочно нужно взять на работу в Rockstar для ускорения выпуска GTA 6.

Вам бы устроиться в Rockstar, ребята. Вероятно, вы смогли бы ускорить процесс разработки GTA 6, потому что мы слишком долго ждём.

В сети появился патент для Steam. Его описание говорит о том, что Valve хочет добавить функцию запуска игр ещё до их загрузки.