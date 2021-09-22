Mass Effect, Final Fantasy, Resident Evil, Monster Hunter: в PS Store новые скидки
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В PS Store стартовала новая распродажа. В этот раз можно купить множество японских игр, среди которых в основном RPG, но есть и другие тайтлы. Например, со скидкой продаётся The Last Guardian и Resident Evil 7.
Самые интересные предложения
- Judgment — 1851 рубль (-35%)
- Resident Evil 7 Gold Edition — 1159 рублей (-60%)
- Monster Hunter World: Iceborne — 1721 рубль (-33%)
- Monster Hunter: World — 1071 рубль (-25%)
- NieR: Automata Game of the YoRHa Edition — 1424 рубля (-50%)
- NieR: Replicant — 2274 рубля (-35%)
- The Last Guardian — 1249 рублей (-50%)
- Yakuza: Like a Dragon — 2099 рублей (-40%)
- Scarlet Nexus — 2999 рублей (-40%)
- Final Fantasy VII Remake — 2639 рублей (-34%)
- NieR Replicant ver.1.22474487139 — 2274 рубля (-35%)
- Persona 5 Royal — 1574 рубля (-55%)
- Persona 5 Strikers — 2357 рублей (-40%)
- Code Vein Deluxe Edition — 1607 рублей (-75%)
Страницы распродажи в PS Store пока что нет, но ознакомиться с полным списком предложений можно на сайте PS Prices. Акция продлится до 7 октября.
Разработчики игр смогли за неделю сделать клон Red Dead Redemption 2. У энтузиастов получился небольшой город, модели персонажей и стрельба. Ещё есть лошадь и звуковые эффекты.
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