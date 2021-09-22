Mass Effect, Final Fantasy, Resident Evil, Monster Hunter: в PS Store новые скидки

В PS Store стартовала новая распродажа. В этот раз можно купить множество японских игр, среди которых в основном RPG, но есть и другие тайтлы. Например, со скидкой продаётся The Last Guardian и Resident Evil 7.

Самые интересные предложения

Страницы распродажи в PS Store пока что нет, но ознакомиться с полным списком предложений можно на сайте PS Prices. Акция продлится до 7 октября.

Разработчики игр смогли за неделю сделать клон Red Dead Redemption 2. У энтузиастов получился небольшой город, модели персонажей и стрельба. Ещё есть лошадь и звуковые эффекты.