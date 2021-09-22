Начался ранний доступ FIFA 22 — как начать играть сегодня

EA открыла доступ к пробной версии FIFA 22 — игроки до полноценной премьеры футбольного симулятора смогут сыграть 10 часов благодаря подписки EA Play. Она доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
На PlayStation предложение особенно выгодное, ведь до 30 сентября в PS Store месяц доступа к сервису обойдётся всего в 89 рублей — после этого стоимость вырастет до 299 рублей. На ПК и Xbox цена стандартная — 299 рублей. Но EA Play на консолях Microsoft входит в состав Xbox Game Pass Ultimate.
Для активации пробной версии надо перейти на страницу FIFA 22 в цифровых магазинах и начать
- PS Store для PS4
- PS Store для PS5
- Microsoft Store для Xbox One
- Microsoft Store для Xbox Series
- Steam для ПК
- Origin для ПК.
Обращаем внимание, что формально доступ к пробной версии открывается в 18:00 мск, но в подобных ситуациях возникают неприятные технически задержки, из-за чего нужная кнопка или что-то ещё могут появиться позже.
Все достижения и прогресс из пробной версии игры перейдут в полную, которая выйдет только на следующей неделе:
- ультимативное издание — 27 сентября
- стандартное издание — 1 октября.
EA Play, помимо раннего доступа к FIFA 22, даёт доступ к нескольким десяткам игр Electronic Arts, приятным бонусам вроде брелоков в Apex Legends и дополнительную скидку в 10% на всю продукцию издателя, включая игры и дополнения.
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