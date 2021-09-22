Симулятор средневекового алхимика от питерской команды стал лидером продаж в Steam

21 сентября в раннем доступе Steam появилась Potion Craft: Alchemist Simulator — симулятор средневекового алхимика от питерской студии niceplay games. Через час после релиза игра возглавила чарты продаж и до сих пор удерживает первую позицию.
В симуляторе нужно заниматься варением зелий для дальнейшей продажи жителям города. Для этого сначала требуется собрать нужные ингредиенты, определиться с планом действий и приступать к работе. Главная особенность — физическое взаимодействие с предметами. Например, можно перемешивать снадобье в котле и подливать воду, а также размалывать ингредиенты в ступке.
Постепенно начнут приходить люди и просить помощь в решении различных проблем. Продавая зелья можно купить новые ресурсы для создания снадобий или же вырастить свои ингредиенты в саду.
До 28 сентября Potion Craft: Alchemist Simulator можно купить за 324 рубля, затем цена вырастет до 360 рублей.
Скриншоты
Профессиональный футбольный клуб «Вильфранш» взял на работу стримера. На своих трансляциях он играл в Football Manager 21, а теперь ещё будет заниматься аналитикой и помогать в подборе персонала.
- 22 сентября 2021
-
13:52
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:35
-
11:13
-
04:28
-
03:43
- 21 сентября 2021
-
21:24
-
19:33
-
18:33
-
16:31
-
16:19
-
15:28
-
15:21
-
14:46
-
13:54
-
13:21
-
12:46
-
11:45
-
11:08
-
10:56
-
10:01
-
06:16
-
05:54
- 20 сентября 2021
-
20:17
-
19:57
-
19:45
-
19:36
-
19:19
-
18:48
-
18:47
-
17:08
-
16:53
-
15:46