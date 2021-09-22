Симулятор средневекового алхимика от питерской команды стал лидером продаж в Steam

21 сентября в раннем доступе Steam появилась Potion Craft: Alchemist Simulator — симулятор средневекового алхимика от питерской студии niceplay games. Через час после релиза игра возглавила чарты продаж и до сих пор удерживает первую позицию.

В симуляторе нужно заниматься варением зелий для дальнейшей продажи жителям города. Для этого сначала требуется собрать нужные ингредиенты, определиться с планом действий и приступать к работе. Главная особенность — физическое взаимодействие с предметами. Например, можно перемешивать снадобье в котле и подливать воду, а также размалывать ингредиенты в ступке.

Постепенно начнут приходить люди и просить помощь в решении различных проблем. Продавая зелья можно купить новые ресурсы для создания снадобий или же вырастить свои ингредиенты в саду.

До 28 сентября Potion Craft: Alchemist Simulator можно купить за 324 рубля, затем цена вырастет до 360 рублей.

Скриншоты

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