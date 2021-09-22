В первых отзывах очень хвалят Steam Deck

В середине сентября Valve разослала различным разработчикам девкиты Steam Deck. Они уже поделились первыми впечатлениями от портативной компьютерной консоли — они восторженные.
Сотрудник студии No More Robots Майк Роуз протестировал симулятор короля Yes, Your Grace, Descenders и Not Tonight 2 — все они работали отлично. С максимальной графикой количество кадров в секунду составило 50-60. К тому же в играх ещё работает и тачпад.
Разработчики авиасимулятора X-Plane отметили, что к Steam Deck можно подключить особые контроллеры для более комфортной игры. Клифф Харрис из студии Positech Games протестировал стратегию Democracy 4 и тоже остался доволен.
Первое впечатление — это очень здорово. Democracy 4 работает отлично. Звук потрясающий. Частота кадров идеальная.
В США, Японии, Канаде и странах Европы продажи Steam Deck начнутся в декабре 2021 года. Остальные страны получат портативный ПК не раньше 2022-го. Версия портативного ПК с 512 гигабайтами памяти составляет $649 (почти 48 тысяч рублей).
Симулятор средневекового алхимика Potion Craft: Alchemist Simulator возглавил чарты Steam. Игру разработала российская студия.
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