Владельцев World War 3 уже 30 сентября отправят тестировать новую версию шутера

Создатели World War 3 готовятся к старту специальной альфы военного шутера для покупателей его первоначальной, которая была доступа в раннем доступе Steam. Тест пройдёт с 30 сентября по 4 октября.

Последние полтора года разработчики из The Farm 51 совместно с MY.GAMES работали над масштабным обновлением — именно его и покажут во время грядущего тестирования. Будет доступно два режима и четыре карты:

«командные сражения» в Берлине и Варшаве

«тактические операции» в Москве и на Полярном.

Среди особенностей новой World War 3 стоит отметить полную переработку всех доступных карт, новые анимации и гаджеты, улучшение стрельбы и графики, добавление свежих механик вроде акробатики (герой легко преодолевает небольшие преграды, ложится на спину, скользит) и «Рюкзака» (менять навесы оружия и классы можно на месте).