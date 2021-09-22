В ремастер Alan Wake добавят новые отсылки — видимо, на Control и Quantum Break

В Alan Wake Remastered появятся отсылки на другие игры Remedy, на что намекнул руководитель отдела коммуникаций студии Томас Пуха. Также он отметил, что при создании ремастера команда никак не трогала сюжет и не меняла геймплей.

Автор издания Axios спросил про то, ждать ли игрокам каких-либо намёков на связь Alan Wake с другими играми студии Remedy. Пуха ответил неоднозначно, но призвал игроков быть внимательнее при прохождении ремастера.

При игре в ремастер будьте предельно внимательны. Это всё, что я могу вам сейчас сказать.

21 сентября стало известно, что ремастер Alan Wake может выйти на Nintendo Switch. Игра получила возрастной рейтинг в Бразилии, но официального анонса Switch-версии ещё не было.

Alan Wake Remastered выйдет 5 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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