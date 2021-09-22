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Тесная связь между героями и вдохновение Mass Effect. Детали «Стражей Галактики»

Тесная связь между героями и вдохновение Mass Effect. Детали «Стражей Галактики»
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22 сентября различные журналисты поделились впечатлениями после двух часов в «Стражах Галактики».

Критики отметили, что игра смотрится отлично, геймплей увлекает и не заставляет скучать. Именно такой, похоже, и ожидали игру про Мстителей.

Детали Marvel's Guardian's of the Galaxy

  • Корабль команды — «Милано». По возможностям он похож на «Нормандию» из Mass Effect. Некоторые элементы боевой системы журналисты тоже сравнили с аналогами из космической франшизы;
  • Взаимоотношения персонажей играют большую роль. Журналисты подчеркнули, что диалоги между героями живые и интересные — они отлично передают дух команды;
  • Во время боя каждый член отряда выполняет свою роль. Например, Ракете лучше всего доверить расстрел врагов на дальней дистанции, а временно обездвижить противников может Грут;
  • Боевая система динамичная. Решение сделать Звёздного Лорда единственным играбельным героем полностью оправдано;
  • В игре есть нелинейные задания для разнообразия, однако концовка одна;
  • Разработчики подготовили обширный музыкальный плейлист. Он подчёркивает атмосферу и разбавляет моменты исследования локаций и бои;
  • В игре будут различные костюмы для героев, в том числе и образы из фильмов Marvel Studios

Релиз Marvel's Guardian's of the Galaxy состоится 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах.

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