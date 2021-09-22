Тесная связь между героями и вдохновение Mass Effect. Детали «Стражей Галактики»
Поделиться
22 сентября различные журналисты поделились впечатлениями после двух часов в «Стражах Галактики».
Критики отметили, что игра смотрится отлично, геймплей увлекает и не заставляет скучать. Именно такой, похоже, и ожидали игру про Мстителей.
Детали Marvel's Guardian's of the Galaxy
- Корабль команды — «Милано». По возможностям он похож на «Нормандию» из Mass Effect. Некоторые элементы боевой системы журналисты тоже сравнили с аналогами из космической франшизы;
- Взаимоотношения персонажей играют большую роль. Журналисты подчеркнули, что диалоги между героями живые и интересные — они отлично передают дух команды;
- Во время боя каждый член отряда выполняет свою роль. Например, Ракете лучше всего доверить расстрел врагов на дальней дистанции, а временно обездвижить противников может Грут;
- Боевая система динамичная. Решение сделать Звёздного Лорда единственным играбельным героем полностью оправдано;
- В игре есть нелинейные задания для разнообразия, однако концовка одна;
- Разработчики подготовили обширный музыкальный плейлист. Он подчёркивает атмосферу и разбавляет моменты исследования локаций и бои;
- В игре будут различные костюмы для героев, в том числе и образы из фильмов Marvel Studios
Релиз Marvel's Guardian's of the Galaxy состоится 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах.
Свежие скриншоты
В ремастере Alan Wake будут отсылки на другие игры Remedy. Сотрудник студии порекомендовал внимательно изучать игру.
Комментарии
- 22 сентября 2021
-
18:37
-
18:18
-
18:00
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
15:53
-
15:00
-
14:54
-
13:52
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:35
-
11:13
-
04:28
-
03:43
- 21 сентября 2021
-
21:24
-
19:33
-
18:33
-
16:31
-
16:19
-
15:28
-
15:21
-
14:46
-
13:54
-
13:21
-
12:46
-
11:45
-
11:08
-
10:56
-
10:01
-
06:16
-
05:54
- 20 сентября 2021
-
20:17
Партнерский контент