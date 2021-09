Тесная связь между героями и вдохновение Mass Effect. Детали «Стражей Галактики»

22 сентября различные журналисты поделились впечатлениями после двух часов в «Стражах Галактики».

Критики отметили, что игра смотрится отлично, геймплей увлекает и не заставляет скучать. Именно такой, похоже, и ожидали игру про Мстителей.

Детали Marvel's Guardian's of the Galaxy

Корабль команды — «Милано». По возможностям он похож на «Нормандию» из Mass Effect. Некоторые элементы боевой системы журналисты тоже сравнили с аналогами из космической франшизы;

Взаимоотношения персонажей играют большую роль. Журналисты подчеркнули, что диалоги между героями живые и интересные — они отлично передают дух команды;

Во время боя каждый член отряда выполняет свою роль. Например, Ракете лучше всего доверить расстрел врагов на дальней дистанции, а временно обездвижить противников может Грут;

Боевая система динамичная. Решение сделать Звёздного Лорда единственным играбельным героем полностью оправдано;

В игре есть нелинейные задания для разнообразия, однако концовка одна;

Разработчики подготовили обширный музыкальный плейлист. Он подчёркивает атмосферу и разбавляет моменты исследования локаций и бои;

В игре будут различные костюмы для героев, в том числе и образы из фильмов Marvel Studios

Релиз Marvel's Guardian's of the Galaxy состоится 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах.

Свежие скриншоты

