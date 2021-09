Завтра пройдёт 40-минутный Nintendo Direct про новинки для Switch

Nintendo анонсировала следующий большой Direct — он начнётся 24 сентября в 01:00 мск и продлится аж 40 минут.

Компания обещает сосредоточиться на играх для Nintendo Switch, релиз которых выйдет зимой, однако покажут и другие проекты — у поклонников Bayonetta 3, Metroid Prime 4 и Pikmin 4 в очередной раз ёкнуло сердечко. Сразу предупреждаем, что лучше поумерить ожидания.

Много внимания наверняка уделят Metroid Dread (8 октября) и Shin Megami Tensei V (11 ноября), а также мультиплатформенным релизам и, чем чёрт не шутит, должны не забыть про The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Хотя наверняка стоит ожидать и каких-то анонсов — ещё в начале года ходили слухи, что после ремастера Skyward Sword поклонникам The Legend of Zelda стоит ожидать переиздания Wind Waker и Twilight Princess.