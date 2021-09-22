Мохамед Салах, Тьяго Силва, Йозуа Киммих — первая команда недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA представила первую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team. В её состав вошли Мохамед Салах, Тьяго Силва, Йозуа Киммих, Яссин Буну и многие другие футболисты. Авторы отбирают игроков, которые лучше всего проявили себя в матчах.

Состав первой команды недели в FIFA 22

Мохамед Салах — рейтинг 90

Йозуа Киммих — рейтинг 90

Тьяго Силва — рейтинг 86

Эдин Джеко — рейтинг 85

Яссин Буну — рейтинг 84

Айвен Тоуни — рейтинг 84

Мариано Диас — рейтинг 83

Винисиус Жуниор — рейтинг 83

Давид Гарсия — рейтинг 82

Исмаила Сарр — рейтинг 82

Франческо Капуто — рейтинг 82

Флориан Вирц — рейтинг 82

Марко Давиде Фараони — рейтинг 81

Тимо Хорн — рейтинг 81

Педру Ребошу — рейтинг 81

Людовик Блас — рейтинг 81

Йенс Торнстра — рейтинг 81

Абду Диалло — рейтинг 81

Абубакар Камара — рейтинг 79

Херман Бертераме — рейтинг 79

Дуглас Виейра — рейтинг 78

Ефим Конопля — рейтинг 75

Блэр Тарготт — рейтинг 74

EA открыла доступ к пробной версии FIFA 22 — игроки до полноценной премьеры футбольного симулятора смогут сыграть 10 часов благодаря подписке EA Play. Она доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.