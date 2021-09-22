Мохамед Салах, Тьяго Силва, Йозуа Киммих — первая команда недели в FIFA 22 Ultimate Team
Поделиться
EA представила первую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team. В её состав вошли Мохамед Салах, Тьяго Силва, Йозуа Киммих, Яссин Буну и многие другие футболисты. Авторы отбирают игроков, которые лучше всего проявили себя в матчах.
Состав первой команды недели в FIFA 22
- Мохамед Салах — рейтинг 90
- Йозуа Киммих — рейтинг 90
- Тьяго Силва — рейтинг 86
- Эдин Джеко — рейтинг 85
- Яссин Буну — рейтинг 84
- Айвен Тоуни — рейтинг 84
- Мариано Диас — рейтинг 83
- Винисиус Жуниор — рейтинг 83
- Давид Гарсия — рейтинг 82
- Исмаила Сарр — рейтинг 82
- Франческо Капуто — рейтинг 82
- Флориан Вирц — рейтинг 82
- Марко Давиде Фараони — рейтинг 81
- Тимо Хорн — рейтинг 81
- Педру Ребошу — рейтинг 81
- Людовик Блас — рейтинг 81
- Йенс Торнстра — рейтинг 81
- Абду Диалло — рейтинг 81
- Абубакар Камара — рейтинг 79
- Херман Бертераме — рейтинг 79
- Дуглас Виейра — рейтинг 78
- Ефим Конопля — рейтинг 75
- Блэр Тарготт — рейтинг 74
EA открыла доступ к пробной версии FIFA 22 — игроки до полноценной премьеры футбольного симулятора смогут сыграть 10 часов благодаря подписке EA Play. Она доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
Комментарии
- 22 сентября 2021
-
19:11
-
19:03
-
18:37
-
18:18
-
18:00
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
15:53
-
15:00
-
14:54
-
13:52
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:35
-
11:13
-
04:28
-
03:43
- 21 сентября 2021
-
21:24
-
19:33
-
18:33
-
16:31
-
16:19
-
15:28
-
15:21
-
14:46
-
13:54
-
13:21
-
12:46
-
11:45
-
11:08
-
10:56
-
10:01
-
06:16
Партнерский контент