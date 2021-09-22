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Мохамед Салах, Тьяго Силва, Йозуа Киммих — первая команда недели в FIFA 22 Ultimate Team

Мохамед Салах, Тьяго Силва, Йозуа Киммих — первая команда недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA представила первую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team. В её состав вошли Мохамед Салах, Тьяго Силва, Йозуа Киммих, Яссин Буну и многие другие футболисты. Авторы отбирают игроков, которые лучше всего проявили себя в матчах.

Состав первой команды недели в FIFA 22

  • Мохамед Салах — рейтинг 90
  • Йозуа Киммих — рейтинг 90
  • Тьяго Силва — рейтинг 86
  • Эдин Джеко — рейтинг 85
  • Яссин Буну — рейтинг 84
  • Айвен Тоуни — рейтинг 84
  • Мариано Диас — рейтинг 83
  • Винисиус Жуниор — рейтинг 83
  • Давид Гарсия — рейтинг 82
  • Исмаила Сарр — рейтинг 82
  • Франческо Капуто — рейтинг 82
  • Флориан Вирц — рейтинг 82
  • Марко Давиде Фараони — рейтинг 81
  • Тимо Хорн — рейтинг 81
  • Педру Ребошу — рейтинг 81
  • Людовик Блас — рейтинг 81
  • Йенс Торнстра — рейтинг 81
  • Абду Диалло — рейтинг 81
  • Абубакар Камара — рейтинг 79
  • Херман Бертераме — рейтинг 79
  • Дуглас Виейра — рейтинг 78
  • Ефим Конопля — рейтинг 75
  • Блэр Тарготт — рейтинг 74
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EA открыла доступ к пробной версии FIFA 22 — игроки до полноценной премьеры футбольного симулятора смогут сыграть 10 часов благодаря подписке EA Play. Она доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

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