Супермен убивает Джокера в новом трейлере мультфильма Injustice

Warner Bros. выпустила новый трейлер анимационного фильма Injustice. Лента создаётся на основе сюжетной линии файтинга Injustice от студии NetherRealm. В ролике показаны ключевые сцены между всеми персонажами и завязка конфликта.
Сюжет Injustice повествует о расколе в стане героев из-за Джокера. Клоун обманул Супермена и заставил убить свою жену, беременную ребёнком. Кларк Кент сошёл с ума на почве ненависти, убил злодея и решил провозгласить себя защитником человечества. В качестве метода управления он избрал диктатуру и даже взял другое имя – Верховный Канцлер.
Серия файтингов Injustice насчитывает две игры. Оригинальная вышла в 2013 году, а сиквел – в 2017. Если NetherRealm останется верна своей последовательности, то сейчас она должна разрабатывать продолжение серии. Однако в августе журналист Джефф Грабб заявил, что следующей игрой студии будет Mortal Kombat 12.
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