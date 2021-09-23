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Супермен убивает Джокера в новом трейлере мультфильма Injustice

Супермен убивает Джокера в новом трейлере мультфильма Injustice
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Warner Bros. выпустила новый трейлер анимационного фильма Injustice. Лента создаётся на основе сюжетной линии файтинга Injustice от студии NetherRealm. В ролике показаны ключевые сцены между всеми персонажами и завязка конфликта.

Сюжет Injustice повествует о расколе в стане героев из-за Джокера. Клоун обманул Супермена и заставил убить свою жену, беременную ребёнком. Кларк Кент сошёл с ума на почве ненависти, убил злодея и решил провозгласить себя защитником человечества. В качестве метода управления он избрал диктатуру и даже взял другое имя – Верховный Канцлер.

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Серия файтингов Injustice насчитывает две игры. Оригинальная вышла в 2013 году, а сиквел – в 2017. Если NetherRealm останется верна своей последовательности, то сейчас она должна разрабатывать продолжение серии. Однако в августе журналист Джефф Грабб заявил, что следующей игрой студии будет Mortal Kombat 12.

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