Minecraft Dungeons вышла в Steam. Это пиксельный аналог Diablo

Mojang Studios выпустила Steam-версию Minecraft Dungeons. Экшен можно купить за 1229 рублей. Если доплатить столько же, то можно получить дополнительный комплект из всех 9 DLC, которые выходили для игры.

Ранее Minecraft Dungeons была доступна в Microsoft Store и на консолях. Её релиз состоялся 26 мая 2020-го. Таким образом, игра посетила магазин Valve только спустя чуть больше года.

Minecraft Dungeons представляет собой экшен-RPG в стиле Diablo, но с облегчёнными механиками. Игроки могут зачищать подземелья как в одиночку, так и с друзьями в кооперативе. Разработчики продолжают поддерживать игру новым контентом до сих пор.

Warner Bros. выпустила новый трейлер анимационного фильма Injustice. Его сюжет основан на истории одноимённого файтинга авторов «Мортал Комбата».