«Где справедливость?»: Respawn не делает Titanfall 3

Respawn в очередной раз подтвердила, что не работает над Titanfall 3. По словам комьюнити-менеджера студии Джейсона Гарзы, команда сейчас сильно загружена другими играми, так что триквела в ближайшее время точно ждать не стоит.
Вы можете даже не надеяться. Я говорил об этом ранее — мы ничего не разрабатываем по этой серии. Просто ничего. На данный момент у нас в разработке слишком много других игр.
У сотрудника Respawn уточнили, будет ли вообще студия заниматься исправлением проблем с Titanfall и Titanfall 2. Гарза ответил, что его высказывание относится только к будущим играм франшизы, а над состоянием предыдущих игр команда всё ещё работает.
Пользователи печально восприняли слова Джейсона. Игроки отметили, что хотят больше Titanfall, а отказа от третьей части они искренне не понимают.
Я играю в Titanfall 2, и она мне безумно нравится. Чёрт, почему не сделать третью часть? Где справедливость?
Respawn отреагировала на слова Гарза и отметила, что Titanfall — ядро студии.
Вопреки тому, что говорят некоторые люди, Titanfall — ядро нашей ДНК. Кто знает, что ждёт нас в будущем…
В целом Respawn не исключает, что когда-нибудь вернётся к Titanfall, но пока студия слишком занята как минимум двумя крупными проектами — дальнейшей поддержкой Apex Legends и новой Star Wars Jedi: Fallen Order.
9 сентября в Titanfall 2 нашли критическую уязвимость. Игроки запаниковали и призвали вообще не заходить в игру из-за боязни потери данных. Respawn заявила, что угроза несерьёзная, а пользователи опасаются зря. С тех пор новых комментариев не было.
В Steam появилась Minecraft Dungeons. Игра представляет собой экшен-RPG в стиле Diablo, но с облегчёнными механиками.
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