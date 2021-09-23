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Энтузиаст выпустил ремейк Resident Evil с видом от первого лица

Энтузиаст выпустил ремейк Resident Evil с видом от первого лица
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Моддер PerroAutonomo выпустил бету ремейка оригинальной Resident Evil с видом от первого лица на движке Unity.

Ведущий YouTube-канала Residence of Evil поиграл в бету и отметил высокое качество проекта. По его словам, оригинал теперь ощущается иначе — он стал страшнее и обрёл более современный вид. К тому же энтузиаст сохранил ключевые элементы хоррора и пугающую атмосферу.

Скачать бета-версию можно на сайте разработчика. Там же расписано управление и есть небольшое описание от автора. Реакция пользователей оказалась крайне положительной — игроки хвалят работу моддера и ждут подобных проектов.

Это очень круто! Спасибо, что взялся за Resident Evil. Очень жду, когда ты сделаешь что-то ещё.
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