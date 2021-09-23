В The Sims 4 бесплатно добавили более тысячи новых вариаций для предметов

Симулятор жизни The Sims 4 получил новое обновление, с которым бесплатно добавили 1200 новых вариаций для 149 объектов. Также в симуляторе появились свежие причёски и татуировка.
Многие жаловались, что в The Sims 4 нельзя выбирать стиль мебели и предметов. Подобная фишка была в третьей части, но от неё отказались. Свежий апдейт вернул возможность, благодаря чему появились новые вариации стульев, кроватей, штор, ковриков, садовых принадлежностей и многого другого.
Игроки отметили, что с выходом обновления игра стала ещё разнообразнее, потому что открылся простор для комбинирования множества стилей и создания уникальных дизайнов.
Обновление уже доступно бесплатно для всех владельцев игры на ПК, PS4 и Xbox One.
Японская ролевая игра Tales of Arise подорожала в Steam. Ранее игра стоила 1999 рублей, а теперь за неё просят 2499 рублей.
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