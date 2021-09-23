В Call of Duty: Vanguard исправят боевых собак, блики солнца и возрождения

Открытая бета Call of Duty: Vanguard завершилась 22 сентября — разработчики поблагодарили игроков за участие и отзывы о тестировании. Команда использует все сведения и исправит обнаруженные ошибки.
Чаще всего пользователи жаловались на солнечные блики на некоторых картах, слишком сильных боевых собак и точки респауна на карте «Отель Рояль», которые позволяли возрождаться прямо за спинами противников. Также разработчики обещали исправить мелкие баги и ошибки со звуком.
В полной версии шутера на релизе будет около 20 карт, четыре из которых относятся к режиму «Битва чемпионов». Также появятся ремейки локаций из прошлых игр франшизы вроде Castle, Dome, Sub Pen из World at War и Oasis из Modern Warfare 3.
Релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы шутера открыты на всех платформах.
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